ООН рассказала о численности боевиков ИГ и объемах финансирования

Численность террористов сокращается, с точки зрения финансирования ИГ также находится на критическом этапе

Численность боевиков ИГИЛ за последний год значительно сократилась и в настоящее время составляет от 12 тысяч до 20 тысяч человек. Объем финансирования организации оценивается примерно в несколько десятков миллионов долларов в месяц. Об этом говорится в последнем докладе генсека ООН.

Согласно данным доклада, замедлился приток в Ирак и Сирию иностранных боевиков из целого ряда районов. Однако теперь серьезную угрозу международной безопасности создает возвращение боевиков в свои страны и их перемещение из зоны конфликта в другие регионы.

Угроза со стороны ИГ усиливается из-за активного использования им интернета и социальных сетей для вербовки, говорится в докладе.

Генсек ООН отмечает, что с точки зрения финансирования ИГ находится на критическом этапе.

За год финансовое положение группы значительно изменилось. Хотя в последние 16 месяцев оно продолжало ухудшаться, ИГ по-прежнему использует два основных источника: углеводороды и вымогательство/налогообложение. "ИГ по-прежнему распоряжается доходом в размере нескольких десятков миллионов долларов в месяц", - сказано в докладе.

Генсек предполагает, что, поскольку эти источники дохода привязаны к территории, по мере того как ИГ продолжает терять все новые районы, его доходы будут продолжать уменьшаться. "По всей видимости, ИГ пока не изыскало новых источников дохода, которые могли бы компенсировать постепенную потерю им поступлений из нынешних двух основных источников".

Отмечается, что помимо поступлений их вышеупомянутых источников, ИГ также получает доход от контрабанды предметов старины и продажи сельскохозяйственной продукции, электроэнергии и минерально-сырьевых ресурсов.

Исламское государство - международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака с 2013 года фактически как непризнанное квазигосударство. Помимо Сирии и Ирака, ИГ или подконтрольные ему группировки также участвуют в боевых действиях в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористическую деятельность в некоторых других странах.

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