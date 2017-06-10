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США ведут с Россией тайные переговоры по Сирии - WSJ

10.06.2017 11:45
Тайные встречи и переговоры начались после визита госсекретаря Тиллерсона в Москву в апреле этого года
США ведут с Россией тайные переговоры по Сирии - WSJ
Фото: arcticenergycenter.com

Администрация Дональда Трампа ведет секретные переговоры с Россией. Их цель - установить зону перемирия на юго-западе Сирии. Об этом сообщили чиновники, близкие к переговорам, передает The Wall Street Journal.

В последнее время состоялись по меньшей мере две встречи. Последняя была около двух недель назад в Иордании и в ней принимали участие иорданские чиновники. 

Такие встречи начались после визита в Москву государственного секретаря США Рекса Тиллерсона

10 мая в Пентагоне заявили, что Россия "очень помогла" уменьшить напряженность ситуации в районе города Аль-Танф на юге Сирии, которая возникла ранее после того, как военнослужащие США сбили дрон проправительственных сил в этом районе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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