США ведут с Россией тайные переговоры по Сирии - WSJ
Администрация Дональда Трампа ведет секретные переговоры с Россией. Их цель - установить зону перемирия на юго-западе Сирии. Об этом сообщили чиновники, близкие к переговорам, передает The Wall Street Journal.
В последнее время состоялись по меньшей мере две встречи. Последняя была около двух недель назад в Иордании и в ней принимали участие иорданские чиновники.
Такие встречи начались после визита в Москву государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.
10 мая в Пентагоне заявили, что Россия "очень помогла" уменьшить напряженность ситуации в районе города Аль-Танф на юге Сирии, которая возникла ранее после того, как военнослужащие США сбили дрон проправительственных сил в этом районе.
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