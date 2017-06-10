В Японии туристический автобус столкнулся с легковой машиной
10.06.2017 11:58
Погиб водитель машины, пострадали 45 из 47 пассажиров автобуса
Фото: nhk.or.jp
В Японии легковая машина столкнулась с туристическим автобусом на скоростной автомагистрали. Об этом сообщает Xinhua.
Погиб один человек, еще 45 пострадали.
Машина шла на обгон, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Водитель легкового автомобиля погиб. Шестеро пассажиров автобуса в серьезном состоянии.
Магистраль была перекрыта пять часов.
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