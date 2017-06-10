В Японии туристический автобус столкнулся с легковой машиной

Погиб водитель машины, пострадали 45 из 47 пассажиров автобуса

В Японии легковая машина столкнулась с туристическим автобусом на скоростной автомагистрали. Об этом сообщает Xinhua.



Погиб один человек, еще 45 пострадали.



Машина шла на обгон, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Водитель легкового автомобиля погиб. Шестеро пассажиров автобуса в серьезном состоянии.



Магистраль была перекрыта пять часов.

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