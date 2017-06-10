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В Японии туристический автобус столкнулся с легковой машиной

10.06.2017 11:58
Погиб водитель машины, пострадали 45 из 47 пассажиров автобуса
В Японии туристический автобус столкнулся с легковой машиной
Фото: nhk.or.jp

В Японии легковая машина столкнулась с туристическим автобусом на скоростной автомагистрали. Об этом сообщает Xinhua.

Погиб один человек, еще 45 пострадали. 

Машина шла на обгон, выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Водитель легкового автомобиля погиб. Шестеро пассажиров автобуса в серьезном состоянии. 

Магистраль была перекрыта пять часов. 

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