В Тель-Авиве на ЛГБТ-парад вышли около 200 тысяч человек

Один из самых масштабных маршей прошел без инцидентов - его участники прошлись по городу к пляжу, где состоялась вечеринка

Десятки тысяч людей вышли на ежегодный ЛГБТ-парад в Тель-Авиве, сообщает AFP.



По информации городских властей, участие в марше приняли около 200 тысяч человек. Это самый масштабный парад за историю их проведения в Израиле.



Участники марша прошли через город до пляжа, где состоялась вечеринка. В толпе было много туристов с флагами своих стран.



За безопасностью следила полиция при помощи вертолетов и патрули стояли вдоль всего маршрута.



В августе 2015 года во время марша в Иерусалиме была убита 16-летняя девушка. Ее убил ультраортодоксальный еврей, который назвал марш "мерзостью" и сказал, что атака была религиозным долгом.

Израиль имеет либеральную политику по отношению к ЛГБТ-сообществу. Марш в Тель-Авиве ежегодно собирает тысячи людей.

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