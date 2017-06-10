В Тель-Авиве на ЛГБТ-парад вышли около 200 тысяч человек
Десятки тысяч людей вышли на ежегодный ЛГБТ-парад в Тель-Авиве, сообщает AFP.
По информации городских властей, участие в марше приняли около 200 тысяч человек. Это самый масштабный парад за историю их проведения в Израиле.
Участники марша прошли через город до пляжа, где состоялась вечеринка. В толпе было много туристов с флагами своих стран.
За безопасностью следила полиция при помощи вертолетов и патрули стояли вдоль всего маршрута.
В августе 2015 года во время марша в Иерусалиме была убита 16-летняя девушка. Ее убил ультраортодоксальный еврей, который назвал марш "мерзостью" и сказал, что атака была религиозным долгом.
Израиль имеет либеральную политику по отношению к ЛГБТ-сообществу. Марш в Тель-Авиве ежегодно собирает тысячи людей.
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