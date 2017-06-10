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Повстанцы освободили от террористов ИГ два района Ракки

10.06.2017 15:28
Освобождены два района на западе и востоке и сейчас продолжается активное наступление на третий район на северо-западе города
Повстанцы освободили от террористов ИГ два района Ракки
Фото: EPA

Союз арабских и курдских подразделений Сирийские демократические силы при поддержке коалиции во главе с США освободил два района города Ракки от исламистов. Об этом говорится в их заявлении, передает Deutsche Welle.

Освобождены район аль-Мишлаб на востоке и аль-Сабахия на западе города. 

Информацию о захвате повстанцами двух районов подтверждает также Сирийский центр мониторинга прав человека. Там уточняют, что аль-Сабахия пока освобожден на половину. 

Сейчас идет активное наступление на район аль-Романия на северо-западе Ракки.

5 июня Сирийские демократические силы официально начали масштабную военную операцию по освобождению Ракки. Город штурмуют с трех направлений - севера, востока и запада.

В начале июня повстанцы отбили у джихадистов плотину около Ракки: до города остается 22 километра.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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