В Румынии из-за медведей закрыли для туристов замок Дракулы

В Румынии из-за появления медведей временно закрыли доступ для туристов в замок Поенари господаря Влада Цепеша - прототипа Влада Дракулы

Румынские власти закрыли вход в одну из самых популярных достопримечательностей страны - замок Поенари, который известен благодаря истории господаря Валахии Влада Цепеша - прототипа графа Дракулы. Об этом сообщает ВВС





Таким образом власти хотят обезопасить туристов от медведей. В последнее время несколько туристов, которые поднимались по ступенькам к руинам старинного замка, встречались с бурой медведицей, которая воспитывает трех детенышей и живет неподалеку.





Министерство охраны окружающей среды позволило местным властям вывезти животных от замка, но пока непонятно, куда их можно отправить. Полиция считает, что медведей привлекла еда, которую туристы оставляют после себя около замка.





Гиды называют замок Поенари "настоящим замком Дракулы" в противовес популярному замку Бран, где только иногда останавливался господарь Влад Цепеш, правивший южной Румынией в середине XV века. Прозвище Цепеш, "Колосажатель", господарь получил за привычку сажать на кол своих врагов.









Фото: touristinromania.net





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