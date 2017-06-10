Немецкая Левая партия отказалась осудить аннексию Крыма
Немецкая Левая партия отказались включать в предвыборную программу два критических по отношению к России пункта. В субботу, 10 июня, большинство участников съезда Левой партии в Ганновере проголосовали против предложения умеренного крыла осудить "противоречащую международному праву аннексию Крыма Россией" и войну на востоке Украины, а также нарушения прав человека в РФ и Китае. Об этом сообщает DW.
Вместо этого в своей предвыборной программе Левая партия требует роспуска НАТО и создания "коллективной системы безопасности с вовлечением в нее России".
Кроме того, "левые" критикуют санкции Евросоюза в отношении Москвы и наращивание военного потенциала НАТО на восточных границах. "Передвижения войск ЕС и НАТО на границах с Россией ставят под угрозу мир", - говорится в программе, с которой партия будет выступать на предстоящих парламентских выборах.
Выборы в немецкий Бундестаг состоятся 24 сентября. Согласно опросу INSA от 2-6 июня Левая партия может занять третье место на выборах с 11% голосов.
Ранее СБУ начала расследование относительно незаконного въезда депутатов Левой партии Германии Андрея Гунько и Вольфганга Герке в оккупированный Донбасс.
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