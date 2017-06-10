Мэй сформирует в Британии правительство меньшинства

Британские консерваторы сообщили о формировании правительства меньшинства, вотум доверия которому обеспечит сделка с юнионистами Северной Ирландии





На переговорах в Белфасте с главой штаба консерваторов Гэвином Уильямсоном юнионисты решили не входить в состав правительства, но заключили сделку по принципу "доверие и поддержка" - обязались поддержать правительство на голосованиях по вотуму доверия и бюджету. Ожидается, что в обмен юнионисты потребуют больше финансирования для Северной Ирландии и сохранения "мягкой границы" с Ирландией.





Данная сделка не обеспечивает создание формальной коалиции, и юнионисты имеют право отозвать свою поддержку в будущем, в результате чего возможным будет проведение досрочных выборов. Правительства меньшинства, созданные в результате такой сделки могут быть весьма ограничены в том, что они могут сделать, так как обычно принимают как можно меньше законов, чтобы избежать поражения во время голосований. Такие правительства управляли Британией в 70-х годах.





Детали сделки будут обсуждены на заседании правительства в понедельник. Она вступит в силу, когда соберется парламент. Известно, что юнионисты поддерживают выход Британии из ЕС, но имеют разногласия с консерваторами по экономическим вопросам.





Аластер Росс, бывший член законодательного собрания в Северной Ирландии от Демократической юнионистской партии, рассказал BBC Radio Ulster Inside Politics, что он не ожидает, что такая сделка просуществует более 12 или 18 месяцев. Представитель партии ирландских националистов Шинн Фейн - второй по популярности партии Северной Ирландии - Мишель О'Нил сказала, что Демократическая юнионистская партия "предала интересы народа" Северной Ирландии.





Новое правительство Мэй нужно сформировать к 19 июня - на этот день запланировано начало переговоров по Brexit.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.