Мэй сформирует в Британии правительство меньшинства
10.06.2017 23:59
Британские консерваторы сообщили о формировании правительства меньшинства, вотум доверия которому обеспечит сделка с юнионистами Северной Ирландии
Тереза Мэй (фото - ЕРА)
Премьер-министр Британии Тереза Мэй сформирует в Британии консервативное правительство меньшинства. Таков итог переговоров консерваторов с Демократической юнионистской партией, представляющей интересы протестантов Северной Ирландии и обладающей 10 местами в парламенте, необходимыми для вотума доверия правительству Мэй, сообщает ВВС.
На переговорах в Белфасте с главой штаба консерваторов Гэвином Уильямсоном юнионисты решили не входить в состав правительства, но заключили сделку по принципу "доверие и поддержка" - обязались поддержать правительство на голосованиях по вотуму доверия и бюджету. Ожидается, что в обмен юнионисты потребуют больше финансирования для Северной Ирландии и сохранения "мягкой границы" с Ирландией.
Данная сделка не обеспечивает создание формальной коалиции, и юнионисты имеют право отозвать свою поддержку в будущем, в результате чего возможным будет проведение досрочных выборов. Правительства меньшинства, созданные в результате такой сделки могут быть весьма ограничены в том, что они могут сделать, так как обычно принимают как можно меньше законов, чтобы избежать поражения во время голосований. Такие правительства управляли Британией в 70-х годах.
Детали сделки будут обсуждены на заседании правительства в понедельник. Она вступит в силу, когда соберется парламент. Известно, что юнионисты поддерживают выход Британии из ЕС, но имеют разногласия с консерваторами по экономическим вопросам.
Аластер Росс, бывший член законодательного собрания в Северной Ирландии от Демократической юнионистской партии, рассказал BBC Radio Ulster Inside Politics, что он не ожидает, что такая сделка просуществует более 12 или 18 месяцев. Представитель партии ирландских националистов Шинн Фейн - второй по популярности партии Северной Ирландии - Мишель О'Нил сказала, что Демократическая юнионистская партия "предала интересы народа" Северной Ирландии.
Новое правительство Мэй нужно сформировать к 19 июня - на этот день запланировано начало переговоров по Brexit.
На выборах 8 июня консерваторы утратили большинство в Палате общин, получив 318 из 650 депутатских мест, потеряв таким образом 12 мандатов. Тереза Мэй отказалась уйти в отставку из-за итогов выборов.
10 июня ближайшие советники британского премьер-министра Терезы Мэй Ник Тимоти и Фиона Хилл ушли в отставку из-за потери Консервативной партией парламентского большинства на прошедших 8 июня выборах.
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