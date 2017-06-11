Во Франции стартовал первый тур парламентских выборов

Кандидаты в депутаты баллотируются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре претенденту необходимо набрать более 50% голосов

Во Франции в воскресенье, 11 июня, проходит первый тур выборов в Национальное собрание. Сегодня, а также во втором туре, 18 июня, будут избраны 577 депутатов нижней палаты французского парламента.



Выборы проходят по мажоритарной системе, в соответствии с которой кандидаты баллотируются в одномандатных округах. Победителем в первом туре будет признан претендент, набравший в округе более 50% голосов.



В тех округах, где по итогам первого тура не будут определены победители, через неделю состоится второй тур, в котором примут участие либо два кандидата с наибольшим количеством голосов, либо все кандидаты, за которых проголосовали не менее 12,5% зарегистрированных избирателей. Для победы во втором туре достаточно будет простого большинства голосов.

Голосование уже состоялось в 11 заграничных округах, в трех из них 18 июня пройдет второй тур.



Как отмечает телеканал BFM TV, первый тур волеизъявления во Франции проходит при высоком уровне террористической угрозы. К обеспечению безопасности на 67 тысячах избирательных участков по всей стране привлечены 50 тысяч полицейских и жандармов.

Обнародованное в мае социологическое исследование компании Odoxa прочило победу на выборах партии президента Эмманюэля Макрона "Вперед!": в поддержку политсилы высказались 29% опрошенных французов. 17% респондентов заявили о готовности поддержать Национальный фронт Марин Ле Пен. 15% готовы были отдать голоса за партию Республиканцы Франсуа Фийона.

7 июня 2017 года сообщалось, что представитель Республиканцев Тьерри Мариани, который организовывал поездки французских депутатов во временно оккупированный Россией Крым, в первом туре проиграл в 11-м заграничном округе, который представляет французов, проживающих в постсоветских странах и Азии.



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