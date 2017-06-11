В Афганистане солдат правительственных сил убил троих военных США

Открывший стрельбу афганский военнослужащий был убит. Вероятно, нападавший был боевиком, которому удалось влиться в ряды афганской армии

В Афганистане солдат правительственных войск открыл огонь по американским военным, в результате чего трое бойцов армии США погибли, еще один получил ранения. Открывший стрельбу афганский военнослужащий был убит, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.



Инцидент произошел 10 июня в провинции Нангархар на востоке страны, где американский спецназ и афганские войска вместе сражаются против боевиков Исламского государства и талибов. В администрации провинции заявили, что причина инцидента пока не ясна, начато расследование.



Пентагон в своем заявлении подтвердил гибель в Афганистане троих солдат и госпитализацию одного раненого. В ведомстве добавили, что обстоятельства происшествия расследуются, однако других подробностей не сообщили.



Один из американских чиновников анонимно подтвердил журналистам, что огонь по военным США открыл боец афганских сил безопасности и речь идет о так называемой атаке green-on-blue.

Читайте также: В Афганистане боевики атаковали военную базу: 10 солдат погибли



Green-on-blue (в переводе с английского буквально - "зеленое на голубом") на сленге называют внезапные нападения солдат правительственных войск Афганистана на представителей союзных сил или международных организаций. Обычно такие предательские по своему характеру атаки осуществляют боевики, которым удалось влиться в ряды афганской армии.



В движении Талибан уже заявили, что последний нападавший был членом их боевой группы и якобы убил четырех американцев и ранил еще несколько человек.

10 июня 2017 года сообщалось, что на востоке Афганистана в одной из мечетей неизвестные открыли стрельбу, в результате чего погибли по меньшей мере трое гражданских, еще девять получили ранения.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.