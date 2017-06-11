В Пуэрто-Рико проходит референдум о юридическом статусе острова

По итогам референдума, остров может сохранить нынешний статус, получить независимость или стать еще одним штатом США

В Пуэрто-Рико (Северная Америка) сегодня, 11 июня, проходит референдум о будущем юридическом статусе острова, сообщает Радио Свобода.

Сейчас остров является ассоциированным с США государством - находится под управлением Штатов, не являясь их неотъемлемой частью, тут действие Конституции США ограничено, а власть принадлежит Конгрессу, однако территория имеет собственную систему самоуправления.

Участникам референдума предложено три варианта о будущем юридическом статусе Пуэрто-Рико: сохранение текущего статуса, присоединение к США в качестве еще одного штата или полная независимость.

Аналогичный референдум проходил на острове пять лет назад, однако тогда он не дал однозначных результатов для проведения реформы.

В мае 2017 года власти острова объявили о банкротстве.

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