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В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи Саида аль-Ислама - СМИ

11.06.2017 16:48
Группировка Батальон Абу Бакр заявляет, что освободила Саифа аль-Ислама Каддафи после пяти лет плена
В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи Саида аль-Ислама - СМИ
Саиф аль-Ислам Каддафи (фото - EPA)

Повстанцы в Ливии заявляют, что освободили сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи - Саифа аль-Ислама Каддафи. Об этом пишет AFP.

Группировка Батальон Абу Бакр ас-Сиддик, которая в течение пяти лет удерживала Каддафи в плену, сообщила, что он был освобожден 9 июня.

По их данным, Саиф аль-Ислам Каддафи покинул город Зинтан.

Освобождение могло стало следствием закона об амнистии, который принял ранее парламент Ливии.

В 2011 году в Ливии были убиты трое из семи сыновей Каддафи. Саиф аль-Ислам Каддафи получил смертный приговор, но он не был исполнен.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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