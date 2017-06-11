В Ливии освободили сына Муаммара Каддафи Саида аль-Ислама - СМИ
11.06.2017 16:48
Группировка Батальон Абу Бакр заявляет, что освободила Саифа аль-Ислама Каддафи после пяти лет плена
Саиф аль-Ислам Каддафи (фото - EPA)
Повстанцы в Ливии заявляют, что освободили сына бывшего диктатора Муаммара Каддафи - Саифа аль-Ислама Каддафи. Об этом пишет AFP.
Группировка Батальон Абу Бакр ас-Сиддик, которая в течение пяти лет удерживала Каддафи в плену, сообщила, что он был освобожден 9 июня.
По их данным, Саиф аль-Ислам Каддафи покинул город Зинтан.
Освобождение могло стало следствием закона об амнистии, который принял ранее парламент Ливии.
В 2011 году в Ливии были убиты трое из семи сыновей Каддафи. Саиф аль-Ислам Каддафи получил смертный приговор, но он не был исполнен.
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