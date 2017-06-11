Трамп отложил визит в Британию: боится протестов - СМИ

Президент США решил посетить Британию, когда там будут к нему более благосклонны. Однако у Мэй отрицают изменения планов Трампа

Президент США Дональд Трамп отложил свой визит в Великобританию. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора премьер-министру Британии Терезе Мэй, передает The Guardian.

Трамп объяснил такое решение опасениями протестов в Британии и сообщил, что официальный визит состоится, когда к нему будут более благосклонны. Как сообщили журналистам присутствующие при телефонном разговоре чиновники, заявление Трампа удивило британского премьера.

Однако в офисе Мэй изменения в планах Трампа отрицают, передает Reuters.

"Мы не собираемся комментировать спекуляции о содержании частных телефонных разговоров. Королева пригласила президента Трампа посетить Великобританию и никаких изменений в этих планах нет", - сообщили в пресс-службе премьера Британии.

Мэй стала первым иностранным лидером, которая пригласила президента США через семь дней после его инаугурации.

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