Трамп отложил визит в Британию: боится протестов - СМИ
Президент США Дональд Трамп отложил свой визит в Великобританию. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора премьер-министру Британии Терезе Мэй, передает The Guardian.
Трамп объяснил такое решение опасениями протестов в Британии и сообщил, что официальный визит состоится, когда к нему будут более благосклонны. Как сообщили журналистам присутствующие при телефонном разговоре чиновники, заявление Трампа удивило британского премьера.
Однако в офисе Мэй изменения в планах Трампа отрицают, передает Reuters.
"Мы не собираемся комментировать спекуляции о содержании частных телефонных разговоров. Королева пригласила президента Трампа посетить Великобританию и никаких изменений в этих планах нет", - сообщили в пресс-службе премьера Британии.
Мэй стала первым иностранным лидером, которая пригласила президента США через семь дней после его инаугурации.
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