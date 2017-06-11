Генпрокурор США выступит в Сенате по "российскому делу"

Джефф Сешнс решил выступить перед комитетом по разведке Сената США на слушаниях о вмешательстве России в президентские выборы

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил выступить перед комитетом по разведке Сената США в связи с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми. Об этом Сешнс сообщил в письме сенатору Ричарду Шелби, пишет BBC.

Ранее он планировал принять участие в слушаниях по бюджетным вопросам в комитете Сената по ассигнованиям, но изменил свои планы в связи с выступлением экс-главы ФБР 8 июня.

В своем письме генпрокурор назвал комитет по разведке Сената, который расследует факты предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, наиболее подходящей площадкой для рассмотрения вопросов, возникших после выступления Коми.

В письме Сешнса не уточняется, даст ли он публичные показания или слушания пройдут за закрытыми дверями.

8 июня Коми заявил, что президент США Дональд Трамп не был фигурантом расследования вмешательства России в президентские выборы, пока он был директором ФБР.

Ранее Коми заявил, что Трамп не просил его приостановить расследование.

Также экс-глава ФБР заявил, что не имеет сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США.

Вместе с тем, по словам Коми, генпрокурор США Джефф Сешнс приказал ему не называть расследование вмешательства России в выборы "расследованием".

После выступления Коми адвокат Трампа Марк Касовиц заявил, что президент никогда не требовал от Коми лояльности и не просил прекратить расследование в отношении Флинна.

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