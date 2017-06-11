Выборы во Франции: зафиксирована рекордно низкая явка

В первом туре парламентских выборах во Франции по состоянию на 17:00 явка избирателей составила 40,75%

В первом туре парламентских выборов во Франции зафиксирована рекордно низкая явка, передает RFI.

К полудню на избирательные участки пришли 21,06% избирателей.

К 17:00, по данным Министерства внутренних дел Франции, этот показатель составил 40,75% проголосовавших.

Как говорят эксперты, в течение последних десятилетий количество голосующих на выборах в Национальное собрание Франции уменьшается каждые пять лет. Также отмечается, что по традиции в парламентских выборах принимают участие гораздо меньше избирателей, чем в президентских.

Как сообщалось ранее, сегодня, а также во втором туре, 18 июня, будут избраны 577 депутатов нижней палаты французского парламента.

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