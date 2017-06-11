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Партия Макрона победила на выборах во Франции - экзит-пол

11.06.2017 21:59
Согласно экзит-полу партия Республика Вперед!, поддерживающая Макрона, победила с 32% голосов и сможет собрать уверенное большинство в парламенте
Партия Макрона победила на выборах во Франции - экзит-пол
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)
Во Франции партия Республика Вперед!, поддерживающая нового президента страны Эмманюэля Макрона, набрала наибольшее количество голосов в первом туре парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного Ipsos-Sopra Steria, сообщает Le Monde.

Согласно экзит-полу Республика Вперед! получила 32,2% голосов, правая партия Республиканцы - 21,5%, Национальный фронт Марин Ле Пен - 14%, леворадикальная Непокорная Франция - 11%, Социалистическая партия 10,2%, коммунисты и зеленые - по 3%.

Так как во Франции действует мажоритарная система выборов в два тура, ключевое значение имеет, сколько депутатов удастся партиям провести в одномандатных округах. Согласно экзит-полу, представители пропрезидентской партии Республика Вперед! и союзного ей Демократического движения могут рассчитывать на 390-430 мест из 577 в нижней палате парламента, Республиканцы и их союзники - на 85-125 мест, Соцпартия - 20-35 мест, Непокорная Франция и коммунисты - 11-21 место, Национальный фронт может получить от 3 до 10 мест.

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Второй тур выборов, на которых определится окончательно распределение мест в парламенте, пройдет 18 июня.

Ранее сообщалось о рекордно низкой явке избирателей в первом туре парламентских выборов во Франции. Согласно данным Ipsos/Sopra Steria на момент закрытия участков явка составила всего 50,2% - на 7% меньше, чем на парламентских выборах 2012 года.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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