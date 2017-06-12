Теракт в Манчестере: полиция отпустила всех задержанных

Никому из задержанных после теракта в Манчестере не предъявили обвинения

Полиция отпустила всех задержанных по подозрению в причастности к теракту в Манчестере без предъявления обвинений. Об этом сообщает Manchester Evening News.



Спустя три недели после теракта, жертвами которого стали 22 человека, следствие обнародовало ключевую информацию, надеясь, что появятся новые свидетельства.



Полиция рассказала новую информацию о том, что делал смертник Салман Абеди в дни накануне теракта, как он получил химические вещества и оборудование, как была собрана взрывчатка.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявляла, что члены террористической сети Салмана Абеди из Манчестера по-прежнему могут находиться на свободе.

В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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