У побережья Италии спасли больше 1600 беженцев
12.06.2017 02:57
За 12 спасательных операций спасли более полуторы тысячи беженцев, сотни пропали без вести и по меньшей мере 11 погибли
Фото: EPA
В субботу, 10 июня, около побережья Италии в Средиземном море спасли из воды около 1650 беженцев, сообщает Deutsche Welle.
Погибли по меньшей мере 11 человек.
Всего провели 12 спасательных операций, в которых были задействованы гуманитарные организации и организации по борьбе с нелегальной транспортировкой людей.
Ливийская береговая охрана сообщила, что в надувной лодке нашли восемь тел погибших. Еще два тела обнаружили в другой лодке сотрудники итальянской береговой охраны.
Сотни человек пропали без вести.
В апреле у берегов Ливии утонули 20 беженцев.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:08
-
10.06.17
14:40
-
10.06.17
14:00
-
10.06.17
13:28
-
09.06.17
19:34
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 39557
- 28079
- 27117
- 16311
- 16199
Новости партнеров