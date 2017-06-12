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У побережья Италии спасли больше 1600 беженцев

12.06.2017 02:57
За 12 спасательных операций спасли более полуторы тысячи беженцев, сотни пропали без вести и по меньшей мере 11 погибли
У побережья Италии спасли больше 1600 беженцев
Фото: EPA

В субботу, 10 июня, около побережья Италии в Средиземном море спасли из воды около 1650 беженцев, сообщает Deutsche Welle.

Погибли по меньшей мере 11 человек. 

Всего провели 12 спасательных операций, в которых были задействованы гуманитарные организации и организации по борьбе с нелегальной транспортировкой людей.

Ливийская береговая охрана сообщила, что в надувной лодке нашли восемь тел погибших. Еще два тела обнаружили в другой лодке сотрудники итальянской береговой охраны. 

Сотни человек пропали без вести. 

В апреле у берегов Ливии утонули 20 беженцев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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