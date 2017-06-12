В Барселоне требовали референдум о независимости Каталонии

Больше 30 тысяч людей выступали за то, чтобы референдум о будущем Каталонии состоялся

В Барселоне десятки тысяч человек требовали провести референдум о независимости Каталонии, сообщает Deutsche Welle.

По информации главы региона, в акции приняли участие 47 тысяч человек. Мэрия Барселоны сообщила о 30 тысячах участников.



Перед демонстрантами выступил бывший тренер мюнхенской Баварии Пеп Гвардиола. Он произнес речь на каталанском, испанском и английском языках. Футболист заявил, что нет другого пути и референдум состоится, даже если Мадрид этого не хочет.

Против референдума выступает нынешнее правительство Мариано Рахоя.



9 июня президент Женералитета Каталонии Карлос Пучдемонт назначил референдум о независимости региона от Испании на 1 октября. Жители смогут ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?".

Решение было принято в одностороннем порядке после попыток найти общий язык на эту тему с Мадридом.



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