Выборы во Франции: партия Макрона победила с 32% голосов
Во Франции завершен подсчет 100% голосов избирателей в первом туре парламентских выборов, прошедших в воскресенье. С 32,3% победила партия Эмманюэля Макрона Вперед, республика! и ее союзник - Демократическое движение. Об этом сообщается на сайте МВД Франции.
На втором месте правая партия Республиканцы и ее союзники, которые вместе получили 21,56% голосов.
Партия Марин Ле Пен Национальный фронт набрала 13,2% голосов.
Леворадикальная Непокорная Франция набрала 11,02% голосов, Социалистическая партия и ее союзники - 9,5%, зеленые - 4,3%, коммунисты - 2,7%.
Так как во Франции действует мажоритарная система выборов в два тура, ключевое значение имеет, сколько депутатов удастся партиям провести в одномандатных округах. Второй тур выборов, на которых определится окончательное распределение мест в парламенте, пройдет 18 июня.
Согласно прогнозу Le Figaro по итогам второго тура пропрезидентская партия может получить 400-440 мест из 577, Республиканцы - 95-132 места, социалисты и их союзники - на 15-25 мест, Непокорная Франция -13-23 места и Национальный фронт - всего от 2 до 5 мест.
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Явка на выборах составила 48,7 %, став одной из самых низких в истории Пятой Республики во Франции, созданной в 1958 году.
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