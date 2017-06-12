В России хакеры разместили фильм "Он вам не Димон" на госсайтах
На официальном сайте Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга опубликовали фильм-расследование "Он вам не Димон" о коррумпированности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Радио Свобода.
Под фильмом была надпись: "Эти люди воруют деньги, садят в тюрьмы случайных и невинных людей, используя правоохранительные органы как псов на цепи, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дикредитировали такие понятия как демократия, право и свобода слова".
Публикацию вскоре удалили.
Фильм также появился на сайте прокуратуры Ярославской области с текстом: "Прокуратура Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятия! Сидите дома. Быстрее мы вас посадим, а не Димона".
В ведомстве заявили о хакерской атаке.
В мае этого года суд обязал Алексея Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон".
На 12 июня в Москве назначен митинг против коррупции, заявленный Навальным и его сторонниками.
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