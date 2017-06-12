В Сенате США обещают скорое наказание РФ за "атаку на демократию"

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм анонсировал принятие на этой неделе закона, который "накажет Россию за вмешательство в наши выборы"

В Сенате США планируют уже на текущей неделе принять закон, который накажет страну-агрессор Россию за "атаку на демократию", в частности за вмешательство в президентские выборы прошлого года. Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в интервью телеканалу CBS.



По его словам, есть все доказательства того, что РФ "пытается уничтожить наши выборы и демократию в мире".



"На этой неделе будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы. Они взломали комитет Демократической партии. Письма Подесты (попавшая в сеть переписка Джона Подесты, главы штаба Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016-го - ред.) - это были россияне. Они поставляют оружие талибам для убийства американских солдат. Они вступили в сговор с Асадом, чтобы он мог сохранить свое химическое оружие", - сказал Грэм.



Сенатор также предположил, что РФ была соучастницей организованной сирийским диктатором "химической атаки на детей".



"Мы собираемся наказать россиян. Любой член Конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию. И если президент не подпишет этот законопроект, чтобы наказать Россию, он предаст демократию", - подчеркнул Грэм.



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При этом сенатор выразил уверенность, что президент Дональд Трамп все же подпишет документ. "А если не подпишет, мы преодолеем его вето", - добавил он.



По словам Грэма, США не пойдут на перезагрузку отношений с РФ до тех пор, пока она не будет наказана за "попытку уничтожить демократию". "И это начинается с большего количества санкций", - уточнил он.



В то же время сенатор заявил об отсутствии доказательств того, что Трамп во время предвыборной кампании сотрудничал с Кремлем. "Я не верю, что президент вступил в сговор с россиянами, просто судя по тому, как он себя ведет", - отметил Грэм.

10 января 2017 года сообщалось, что Грэм и сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин обнародовали законопроект о санкциях против Российской Федерации за ее попытки вмешаться в американские выборы президента.



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