В России начались задержания на митингах против коррупции: видео

Протестующие выкрикивают лозунги "Он вам не Димон", "Медведева в отставку" и "Нет полицейскому государству"

Сегодня, 12 июня, на акциях протеста против коррупции в России начались задержания. Как передает издание VL.ru, во Владивостоке силовики задержали около 10 человек, а согласно информации ресурса ОВД-инфо, в городе Благовещенск задержаны минимум четверо протестующих.

Протестующие скандировали лозунги: "Он вам не Димон", "Медведева в отставку", "Нет полицейскому государству!".

На акции протеста во Владивостоке задержали координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Юрия Кучина, который находится в одном из городских ОВД.

И тут набежали #космонавты и без предупреждения начали всех винтить! #ОнНамНеДимон в #ДеньРоссии. #Владивосток Публикация от Мааксимка (@mezon79) Июн 11 2017 в 10:33 PDT

Задержан был участник акции Максим Шинкаренко за то, что у него в руках был свернутый лист ватмана. Журналистам он рассказал, что хотел поучаствовать в одиночном пикете с плакатом, на котором написано "Димон, выйди вон". Перед задержанием Шинкаренко записал беседу с полицейскими на видео.

В Благовещенске протестующего силовики задержали за плакат "Россия без коррупции".

26 марта 2017 года в более чем сотне городов по всей России прошли несанкционированные акции против коррупции среди высшего руководства страны. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. Навальный был приговорен к 15 суткам ареста, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.



Поводом для протестов стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон". Сам премьер РФ назвал обвинения "чушью", которая якобы направлена на то, "чтобы вытащить людей на улицы". Нелегитимная Госдума РФ отказалась проверять данные о коррупции Медведева.

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