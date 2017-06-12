Меркель о победе партии Макрона: Сильный голос за реформы

Немецкий канцлер "сердечно поздравила" французского лидера с победой его партии в первом туре парламентских выборов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель поздравила французского президента Эмманюэля Макрона с победой его политической силы в первом туре парламентских выборов. Об этом сообщает Twitter немецкого правительства со ссылкой на слова канцлера.

"Мои самые сердечные поздравления Эмманюэлю Макрону с внушительным успехом его партии в первом туре выборов. Сильный голос за реформы", - заявила Меркель.

11 июня 2017 года во Франции прошел первый тур парламентских выборов: с 32,3% победила партия Эмманюэля Макрона Вперед, республика! и ее союзник - Демократическое движение. На втором месте - правая партия Республиканцы и ее союзники (21,56%), на третьем - партия Марин Ле Пен Национальный фронт (13,2%).

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