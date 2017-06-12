В Вашингтоне отрицают перенос визита Трампа в Лондон - CNN

Чиновники в Белом доме заявили, что Трамп может никогда и не стать популярным в Лондоне, но такая перспектива его не пугает, чтобы откладывать визит

В Вашингтоне не подтверждают информацию английского издания The Guardian о том, что американский президент Дональд Трамп якобы отложит визит в Лондон к премьер-министру Британии Терезе Мэй из-за неких опасений столичных протестов. Об этом со ссылкой на высокопоставленного анонимного чиновника из Белого дома сообщает канал CNN.

Ранее газета сообщила, что во время пятничного телефонного разговора с Мэй президент США будто бы переживал из-за неких антитрамповских настроений в британском обществе.

"Президент испытывает потрясающее уважение к премьер-министру Мэй. Эта тема не поднималась во время разговора", - заявил пожелавший остаться неназванным чиновник.

Другой высокопоставленный чиновник из Вашингтона рассказал телеканалу, что сообщение The Guardian - якобы вымысел, отметив при этом, что Трамп может никогда и не стать популярным в Лондоне, но такая перспектива его не пугает.

В офисе Мэй также опровергают такие сообщения СМИ, говоря о том, что "никаких изменений в планах нет".

Официальной даты встречи Трампа с Мэй и королевой Великобритании пока нет.

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Сообщение о якобы переносе визита президента США появилось после того, как Трамп раскритиковал мэра Лондона за действия после терактов, чем вызвал недовольство среди британцев.

В ответ на слова Трампа Садик Хан заявил, что не позволит никому, в том числе и президенту США. "вносить раздор в общество". Мэй отметила, что считает твиты американского президента на эту тему "неправильными".

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