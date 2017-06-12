В Литве стартуют крупнейшие в году военные учения НАТО

В маневрах "Железный волк-2017" примут участие порядка 5,3 тысяч военнослужащих из Литвы и девяти других стран Альянса

В Литве стартуют крупнейшие в нынешнем году международные военные учения НАТО "Железный волк-2017". Об этом сообщает портал RU.DELFI.



Торжественная церемония открытия маневров запланирована на сегодня, 12 июня, и состоится одновременно на двух полигонах литовской армии - в Пабраде и Рукле.



По данным Минобороны страны, в ходе учений будут оценены взаимодействие сил передового батальона НАТО в Литве и готовность к выполнению различного типа задач вместе с партнерами.



В этой части маневров будут задействованы около 2000 военнослужащих из Германии, Норвегии, Бельгии, Великобритании, Нидерландов, США и литовского артиллерийского батальона. Операции будет обеспечивать штаб механизированной пехотной бригады Железный волк.



Всего в учениях примут участие порядка 5,3 тысяч военнослужащих из Литвы и девяти других стран НАТО. Кроме боевой группы НАТО в Литве, в тренировках поучаствуют бойцы из Великобритании, США, Польши и Португалии.

Читайте также: В Литве завершено комплектование батальона НАТО: фото



Военные учения "Железный волк-2017", которые пройдут в Литве с 12 по 23 июня, являются частью проводимых в Польше учений Saber strike (Удар меча). Эти учения планирует и организовывает ставка Сухопутных сил США в Европе.

2 июня 2017 года сообщалось, что Штаты перебрасывают в Великобританию бомбардировщики В-52 и 800 летчиков для совместных учений союзников НАТО в Европе.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.