Россияне вышли на улицы против коррупции Кремля: самое важное

Сотни людей задержаны. Все фото и видео с протестов в России

Сегодня, в День России, в десятках городов Российской Федерации проходят массовые протесты против коррупции кремлевского режима, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и "друзей" президента РФ Владимира Путина. Инициатором акции, как и 26 марта, стал оппозиционный политик Алексей Навальный.

В конце марта публичное недовольство россиян властью вылилось в задержания многих участников и самого ее инициатора. Тогда на улицы по городам РФ вышли от 32 тысяч до 93 тысяч человек, а задержаны были, по оценкам ресурса Медуза, 1666-1805 человек. Сегодняшние акции, по данным организаторов, планировались более чем в 200-х городах, однако полное согласование с властями прошло только в 50 городах. Как отмечают сами участники акций, в этот раз их массовость за пределами Москвы выросла.

Все, что известно на этот момент об акциях протеста - в обзоре LIGA.net.



Стрим из Москвы:

Рано утром было объявлено, что Навальный отказался от проведения акции протеста на проспекте Сахарова, объяснив это "давлением со стороны городских властей" и призвав перебраться к 14:00 на Тверскую под видом "народных гуляний". Московские власти всполошились и заявили, что такое решение Навального - "провокация".

Вход на Тверскую заблокировали спец- и бронетехникой, автозаками и силовиками, людей по одному пропускают через рамки:

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В мэрии заявили, что в том случае, если сторонники Навального соберутся "без плакатов и не будут выкрикивать лозунгов", никто вмешиваться не станет, однако еще вчера вечером Тверскую перекрыли для проезда авто, сегодня закрыли и для пешеходов.

Люди пишут плакаты прямо на Тверской - после того, как прошли контроль:





Протестующие скандируют лозунги "Он вам не Димон", "Медведева в отставку", "Димон, выйди вон", "Нет полицейскому государству".

Вдумайтесь, до чего мы дожили - просто выйти в выходной день на Тверскую требует гражданского мужества! - водка и мельдоний (@treugolny_hui) 11 червня 2017 р.

Около 13:00 по киевскому времени силовики начали задерживать пришедших на Тверскую.









Фото: ЕРА

В 13:30 жена Навального Юлия заявила, что оппозиционер был задержан в подъезде дома. "Он просил передать, что планы не меняются: Тверская", - отметила она в Twitter.

"С Днем России", - сыронизировала она, опубликовав фото задержания:

Примерно в это же время в офисе Фонда по борьбе с коррупцией - основанной Навальным организации - отключили электричество, сообщила его пресс-секретаря Кира Ярмыш.

По состоянию на 15:00 в Москве задержан 121 человек, в Санкт-Петербурге - 137.

Одновременно с этим в российской столице организован провластный исторический фестиваль "Времена и эпохи. Собрание". Участник протестного движения пишет под фото одного из реконструкторов, что "за порядком наблюдает товарищ сотрудник НКВД; жаль, тысячу бойцов ОМОНа сегодня аналогично не приодели".





По его словам экс-соратника убитого Бориса Немцова Ильи Яшина, полиция активно задерживает всех с российскими флагами, плакатами или тех, "кто просто не понравился".

Концертная площадка городских властей (фото - twitter.com/kosaretskii):

"Только что омоновцы унесли парня, крикнувшего "Нет фашизму". Люди скандируют: "Позор!", - сообщил оппозиционер до того, как сам попал в автозак.





Фото: ЕРА

Другая Россия - за МКАДом

Во Владивостоке вместе с двумя десятками людей задержали координатора штаба Навального Юрия Кучина, который находится в одном из городских ОВД. Ему "шьют" обвинения якобы в нападении на полицейского. Противостоять митингующим пришли местные "казаки".

"Они тут и пришибнутые, и бухие есть, так что сейчас прям страшно. Подогнали огромный автозак, люди саркастически аплодируют", - пишут в соцсетях.

Владивосток:













В шествии в Новосибирске приняли участие около четырех тысяч человек.

















Фото: ngs.ru

В Санкт-Петербурге на выходе из дома задержан местный депутат Даниил Кен, собиравшийся посетить митинг на Марсовом поле.

Санкт-Петербург:









Помню, как в 14-м году смеялись над Украиной, типа они "Цэ Европа". Сегодня они в Европе - уже без виз. Но ничего! У нас же тоже безвиз! В Чечню, например. Сегодня государство Россия заточено только для одного - сохранить несменяемую власть одного человека - Путина", - пишут в соцсетях из Ростова.

Ростов:













Десятки людей, которые пришли на акцию в Оренбурге, не расходятся, несмотря на дождь:





Фото: twitter.com/orenecho

"В Норильске вообще никогда никто не протестовал со времен восстания заключенных Норильлага (1953). А тут - 10 человек задержаны", - пишут местные жители.

Норильск:









"Уже довольно большая толпа, очередь у ворот ОЧЕНЬ длинная, как на концертах", - пишет жительница Челябинска около 10:00 по киевскому времени.

Челябинск:













Омск, по оценкам - от 2 до 3 тысяч человек:













"Власть думала, что в семь утра никто не придет на митинг", - сообщают из Барнаула.

Барнаул:





Екатеринбург:









Улан-Удэ:













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Одновременно с началом акции неизвестные хакеры взломали несколько правительственных сайтов и страниц местной власти, разместив на них фильм "Он вам не Димон".

В мае этого года суд обязал Алексея Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон".

Фото: соцсети

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