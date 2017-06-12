В Москве силовики задержали Навального прямо в подъезде дома

В Фонде борьбы с коррупцией в России, который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, выключили электричество

В Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила его жена Юлия в Twitter.

"Привет. Это Юля Навальная... Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская", - написала она.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией выключили электричество.

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