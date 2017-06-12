На Навального составят два админпротокола

Силовики доставили российского оппозиционера Алексея Навального в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях

Против российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержала полиция в Москве, будут составлены два административных протокола. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Силовики доставили Навального в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

По данным пресс-службы МВД в Москве, протоколы будут составляться "по ч.8 ст.20.2 (Повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

12 июня сообщалось , что в Москве задержали Навального.









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