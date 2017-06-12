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На Навального составят два админпротокола

12.06.2017 16:49
Силовики доставили российского оппозиционера Алексея Навального в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях
На Навального составят два админпротокола
Алексей Навальный (фото - EPA)

Против российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержала полиция в Москве, будут составлены два административных протокола. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Силовики доставили Навального в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.

По данным пресс-службы МВД в Москве, протоколы будут составляться "по ч.8 ст.20.2 (Повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

12 июня сообщалось, что в Москве задержали Навального.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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