На Навального составят два админпротокола
12.06.2017 16:49
Силовики доставили российского оппозиционера Алексея Навального в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях
Алексей Навальный (фото - EPA)
Против российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержала полиция в Москве, будут составлены два административных протокола. Об этом сообщает российский Интерфакс.
Силовики доставили Навального в отдел полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
По данным пресс-службы МВД в Москве, протоколы будут составляться "по ч.8 ст.20.2 (Повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.
12 июня сообщалось, что в Москве задержали Навального.
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