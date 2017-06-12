Режим диктатора Асада использовал в Сирии напалмовые бомбы

Войска Башара Асада продолжают подвергать интенсивным обстрелам и бомбардировкам административный центр Сирии Дераа

Режим сирийского диктатора Башара Асада применяет против мирных жителей города Дераа (Сирия,- ред) напалмовые бомбы. Об этом сообщает Anadolu.

По словам пресс-секретаря управления гражданской обороны Дераа Амира Абу Зейда, войска Асада



продолжают подвергать интенсивным обстрелам и бомбардировкам Дераа - административный центр одноименной провинции на юго-востоке Сирии.

"Накануне ВВС режима Асада сбросили напалмовые бомбы на населенные пункты в пригороде Дераа, в результате чего ранения получили по меньшей мере 10 человек", - сказал Абу Зейд.

Наиболее интенсивным ударам подвергся район Меншийя, в котором в результате бомбардировок уничтожено множество домов.

2 мая неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира Human Rights Watch опубликовала доклад под названием "Смерть от химических веществ", в котором в очередной раз заявила, что режим сирийского диктатора Башара Асада использовал в Сирии химическое оружие.

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