Германия возобновляет пограничный контроль накануне саммита G20

Контроль на границах будет действовать с 12 июня по 11 июля 2017 года

Менее чем за месяц до начала саммита G20 в Гамбурге на границах Германии вводят временный контроль. Саммит G20 пройдет 7 и 8 июля, а контроль будет действовать с 12 июня по 11 июля 2017-го, сообщает агентство Deutsche Welle.

Проверки будут проводится выборочно. "Для меня безопасность на высшем уровне является главным приоритетом", - сказал министр внутренних дел страны Томас де Мезьер.

Проверки были согласованы с соседними странами и Комиссией ЕС. Шенгенский кодекс предусматривает возможность таких проверок личности при определенных условиях во время проведения крупных мероприятиях.

23 апреля 2017 года власти федеральной земли Бавария завили, что не будут отменять контроль на границе с Австрией до конца 2017 года.

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