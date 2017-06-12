Землетрясение в Эгейском море: есть повреждения

Травмы получили двое человек в греческом селе Вриса

В результате землетрясения, которое произошло сегодня в Эгейском море, десятки домов повреждены в селе Вриса в южной части острова Лесбос (Греция). Об этом сообщает Ekathimerini.

Травмы получили двое человек, им понадобилась помощь медиков.

По предварительным оценкам специалистов института геодинамики, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров.





Одна женщина попала в ловушку из строительного мусора.

Также повреждения получили также старые и новые дома в селе Пломари. Сообщается, что два дома разрушены полностью.

Из-за землетрясения произошел оползень, который заблокировал главную дорогу населенного пункта.

12 июня сообщалось, что в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.

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