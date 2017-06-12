Трамп во время визита в Польшу обсудит войну в Донбассе

Визит президента США в Польшу запланирован на 5-6 июля

Президент США Дональд Трамп посетит Польшу 5 июля 2017 года. Об этом сообщает Радио Польша.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отметил, что одним из пунктов визита будет личная встреча с президентом Анджеем Дудой

"Среди тем переговоров будут двусторонние отношения, в частности экономическое сотрудничество, поставки газа, сотрудничество в области обороны и российско-украинская война. Также будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.

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