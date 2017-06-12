Меркель призвала увеличить инвестиции в Африку
Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель призвала международное сообщество инвестировать больше денег в страны Африки. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Развитие мира не будет происходить, если в нем не будут участвовать все континенты", - заявила Меркель в Берлине на конференции по вопросам партнерства государств Большой двадцатки (G20) с африканскими странами.
Меркель подчеркнула, что классическая односторонняя помощь не всегда является правильным путем для поддержки этого континента.
По ее словам, сейчас нужна инициатива, чтобы говорить не об Африке, а с Африкой, чтобы оказывать помощь отдельным странам в осуществлении проектов.
"Больше рабочих мест означает меньше безнадежности для местной молодежи, и, таким образом, меньше причин, чтобы оставлять страну", - сказала Меркель.
Во время двухдневной конференции в Берлине говорится также и о поддержке африканских стран, которые продемонстрировали желание осуществлять реформы.
Германия уже пообещала предоставить в рамках такого партнерства Тунису, Кот-д'Ивуару и Гане дополнительно 300 млн евро.
Программы направлены числе на развитие возобновляемой энергетики, а также развитие финансового и банковского секторов. Правительства этих стран должны усилить борьбу с коррупцией и ускорить осуществление демократических реформ.
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