Меркель призвала увеличить инвестиции в Африку

Канцлер Германии подчеркнула, что классическая односторонняя помощь не всегда является правильным путем для поддержки стран Африки

Федеральная канцлер Германии Ангела Меркель призвала международное сообщество инвестировать больше денег в страны Африки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Развитие мира не будет происходить, если в нем не будут участвовать все континенты", - заявила Меркель в Берлине на конференции по вопросам партнерства государств Большой двадцатки (G20) с африканскими странами.

Меркель подчеркнула, что классическая односторонняя помощь не всегда является правильным путем для поддержки этого континента.

По ее словам, сейчас нужна инициатива, чтобы говорить не об Африке, а с Африкой, чтобы оказывать помощь отдельным странам в осуществлении проектов.

"Больше рабочих мест означает меньше безнадежности для местной молодежи, и, таким образом, меньше причин, чтобы оставлять страну", - сказала Меркель.

Во время двухдневной конференции в Берлине говорится также и о поддержке африканских стран, которые продемонстрировали желание осуществлять реформы.

Германия уже пообещала предоставить в рамках такого партнерства Тунису, Кот-д'Ивуару и Гане дополнительно 300 млн евро.

Программы направлены числе на развитие возобновляемой энергетики, а также развитие финансового и банковского секторов. Правительства этих стран должны усилить борьбу с коррупцией и ускорить осуществление демократических реформ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.