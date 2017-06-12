Cуд США выступил против миграционного указа Трампа
Апелляционный суд второй инстанции США вынес решение, которое продолжает приостановление указа президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд для граждан шести стран с преимущественно мусульманскими жителями. Об этом сообщает Укринформ.
Заседание состоялось Окружном апелляционном суде Сан-Франциско.
"Мы пришли к выводу, что президент, издав этот указ, превысил полномочия, делегированные ему Конгрессом. В условиях приостановления въезда для более 180 млн граждан из шести стран, приостановление въезда для всех беженцев, а также уменьшение лимита на прием беженцев со 110 тысяч до 50 тысяч в 2017 году году, президент не обеспечил необходимых условий для реализации делегированных ему полномочий ", - говорится в решении суда.
Для того, чтобы суд изменил решение относительно указа президента, необходимо, чтобы глава государства привел достаточно доказательств, что въезд определенной категории людей "вредит интересам Соединенных Штатов".
1 марта стало известно, что в новом указе Трампа, запрещающем въезд в США на 90 дней гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран, будет исключен Ирак.
6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ.
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