Cуд США выступил против миграционного указа Трампа

Для того, чтобы суд изменил решение относительно указа президента США, необходимо, чтобы глава государства привел достаточно доказательств

Апелляционный суд второй инстанции США вынес решение, которое продолжает приостановление указа президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд для граждан шести стран с преимущественно мусульманскими жителями. Об этом сообщает Укринформ.

Заседание состоялось Окружном апелляционном суде Сан-Франциско.

"Мы пришли к выводу, что президент, издав этот указ, превысил полномочия, делегированные ему Конгрессом. В условиях приостановления въезда для более 180 млн граждан из шести стран, приостановление въезда для всех беженцев, а также уменьшение лимита на прием беженцев со 110 тысяч до 50 тысяч в 2017 году году, президент не обеспечил необходимых условий для реализации делегированных ему полномочий ", - говорится в решении суда.

Для того, чтобы суд изменил решение относительно указа президента, необходимо, чтобы глава государства привел достаточно доказательств, что въезд определенной категории людей "вредит интересам Соединенных Штатов".

1 марта стало известно, что в новом указе Трампа, запрещающем въезд в США на 90 дней гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран, будет исключен Ирак.

6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ.

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