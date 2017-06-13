Родственница Башара Асада просит об убежище в Германии
13.06.2017 04:57
Вдове одного из двоюродных братьев Асада уже отказали в убежище и она обжалует это решение
Фото: EPA
Родственница президента Сирии Башара Асада подала в Германии прошение о предоставлении убежища и проживает в округе Варендорф. Об этом сообщил глава регионального ведомства общественного порядка Ральф Хольтштиге, передает Deutsche Welle.
Речь идет о вдове одного из двоюродных братьев Асада. Хольтштиге уточнил, что ее заявку на соискание убежища отклонили и она подала документы на обжалование решения.
В центре для беженцев родственница Асада столкнулась с проявлениями враждебности со стороны других жителей общежития. Местные власти не знали о ее родственных связях.
Женщина одновременно является гражданкой Сирии и Ливана. Почему она ищет убежища, не сообщается.
Читайте также: США расширили санкции против родственников Асада
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:10
-
вчера
09:59
-
вчера
19:22
-
вчера
18:26
-
вчера
17:36
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 45286
- 29169
- 27090
- 17687
- 17300
Новости партнеров