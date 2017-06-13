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Родственница Башара Асада просит убежище в Германии

13.06.2017 04:57
Вдове одного из двоюродных братьев Асада уже отказали в убежище и она обжалует это решение
Родственница Башара Асада просит убежище в Германии
Фото: EPA

Родственница президента Сирии Башара Асада подала в Германии прошение о предоставлении убежища и проживает в округе Варендорф. Об этом сообщил глава регионального ведомства общественного порядка Ральф Хольтштиге, передает Deutsche Welle.

Речь идет о вдове одного из двоюродных братьев Асада. Хольтштиге уточнил, что ее заявку на соискание убежища отклонили и она подала документы на обжалование решения.

В центре для беженцев родственница Асада столкнулась с проявлениями враждебности со стороны других жителей общежития. Местные власти не знали о ее родственных связях. 

Женщина одновременно является гражданкой Сирии и Ливана. Почему она ищет убежища, не сообщается. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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