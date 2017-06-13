Теракт в Манчестере: смертник готовил нападение полгода

Ливийские спецслужбы еще до теракта отслеживали смертника Салмана Абеди, а также его брата и отца

Манчестерский смертник Салман Абеди готовил свое нападение с декабря 2016 года. Об этом сообщил пресс-секретарь ливийских спецслужб Ахмед Бен Салем, передает BBC.



У ливийских властей была важная информация о контактах Абеди в Ливии и Британии, но спецслужбы страны больше сотрудничают с ЦРУ, чем с британскими коллегами. Была ли эта информация передана Лондону, неясно.



Перед нападением в Манчестере Салман Абеди провел месяц в Триполи с семьей. Сотрудники ливийских спецслужб рассказали, что после приезда в Триполи его сразу же взяли под наблюдение - также как и его 20-летнего брата Хашема и их отца Рамадана.

Хашема и Рамадана задержали в Ливии после взрыва и допрашивают каждый день. Брат манчестерского смертника признался, что он с Салманом в 2015 году примкнул к террористам Исламского государства.

По данным ливийских спецслужб, материалы для изготовления взрывного устройства в Британии купил Хашем Абеди. Он покинул Британию в тот же день, что и Салман.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявляла, что члены террористической сети Салмана Абеди из Манчестера по-прежнему могут находиться на свободе.

В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

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