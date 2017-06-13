ООН призывает прекратить преступления против альбиносов
13 июня в мире - Международный день распространения информации об альбинизме. Об этом сообщает Центр новостей ООН.
Альбинизм встречается как минимум у одного из пяти тысяч человек. Это явление наблюдается у людей всех рас.
В африканских странах дискриминируют альбиносов из-за предрассудков, что их части тела обладают якобы магической силой. Это приводит к тому, что альбиносов, в том числе и детей, убивают и калечат, отрубают конечности.
Многие альбиносы живут в нищете, не имея доступа к медицинскому обслуживанию и образованию.
В ООН призывают прекратить преступления против людей с врожденным отсутствием пигментации и бороться с невежеством и суевериями.
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