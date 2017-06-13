USD:  25.87  26.17   EUR:  28.82  29.39  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ООН призывает прекратить преступления против альбиносов

13.06.2017 05:55
Альбиносы есть по всему миру, но в африканских странах по отношению к людям с отсутствием пигментации есть устойчивые предрассудки
ООН призывает прекратить преступления против альбиносов
Фото: Центр новостей ООН

13 июня в мире - Международный день распространения информации об альбинизме. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Альбинизм встречается как минимум у одного из пяти тысяч человек. Это явление наблюдается у людей всех рас. 

В африканских странах дискриминируют альбиносов из-за предрассудков, что их части тела обладают якобы магической силой. Это приводит к тому, что альбиносов, в том числе и детей, убивают и калечат, отрубают конечности. 

Многие альбиносы живут в нищете, не имея доступа к медицинскому обслуживанию и образованию.

В ООН призывают прекратить преступления против людей с врожденным отсутствием пигментации и бороться с невежеством и суевериями. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 