ООН призывает прекратить преступления против альбиносов

Альбиносы есть по всему миру, но в африканских странах по отношению к людям с отсутствием пигментации есть устойчивые предрассудки

13 июня в мире - Международный день распространения информации об альбинизме. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



Альбинизм встречается как минимум у одного из пяти тысяч человек. Это явление наблюдается у людей всех рас.



В африканских странах дискриминируют альбиносов из-за предрассудков, что их части тела обладают якобы магической силой. Это приводит к тому, что альбиносов, в том числе и детей, убивают и калечат, отрубают конечности.



Многие альбиносы живут в нищете, не имея доступа к медицинскому обслуживанию и образованию.



В ООН призывают прекратить преступления против людей с врожденным отсутствием пигментации и бороться с невежеством и суевериями.



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