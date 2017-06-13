Панама отказалась от отношений с Тайванем ради выгод с КНР
Панама отказалась признавать независимость Тайваня в пользу отношений с материковым Китаем. Об этом со ссылкой на заявление панамского президента Хуана Карлоса Варелы, который на национальном ТВ объявил, что страна укрепляет коммерческие и дипломатические связи с КНР, пишет Reuters.
По данным агентства, Китай является вторым после США крупнейшим коммерческим пользователем Панамского канала, соединяющего Атлантический и Тихий океаны. В последние годы китайцы нарастили инвестиции в инфраструктурные проекты страны и канала.
Новый экономический союз ставит под вопрос будущее возможного проекта КНР о спонсировании строительства другого трансокеанского канала в Никарагуа: его стоимость оценивается в $50 млрд.
После дипломатического разворота Панамы с Тайванем вместо Пекина поддерживают дипломатические отношения только 20 государств - преимущественно небогатых страны латиноамериканского и тихоокеанского региона. В середине 1990-х таких было 30.
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После завершения в 1950 году гражданской войны власти Тайваня считают, что "настоящее" китайское правительство находится именно на этом острове, а материковый Китай "оккупирован коммунистами".
Политика одного Китая подразумевает, что Тайвань, называющий себя Китайской республикой, должен входить в состав КНР. По мнению официального Пекина, признание Тайваня частью Китая является непременным условием для установления дипломатических отношений с КНР.
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