"На Тверской - противотанковые ежи": карикатура о протестах в РФ
13.06.2017 09:15
На вчерашних акциях протеста оппозиции в России были задержаны почти тысяча человек
Фото: ЕРА
Вчера, 12 июня, по России прошла волна антикоррупционных протестов против коррумпированного кремлевского режима во главе с президентом Владимиром Путиным. Акции ознаменовались противодействием властей, произволом силовиков и многочисленными задержаниями участников протестов.
"На Тверской - мешки с песком и противотанковые ежи. Так Кремль готовится к несанкционированной акции сторонников Навального?", - говорится в комментарии агентства Deutsche Welle к карикатуре авторства Сергея Ёлкина.
Иллюстрация: Сергей Ёлкин / DW
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Вчера, 12 июня 2017 года, в десятках городов Российской Федерации прошли массовые протесты против коррупции кремлевского режима, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и "друзей" президента РФ Владимира Путина.
Инициатором, как и 26 марта, стал оппозиционный политик Алексей Навальный, которого снова задержали и арестовали на 30 суток. США призвали Россию освободить задержанных на митингах, а в ЕС считают задержания "угрозой фундаментальным свободам".
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