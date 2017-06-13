В Сеуле взорвалась посылка в руках у профессора вуза: фото
13.06.2017 09:26
Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу
Фото: koreatimes.co.kr
В Сеуле утром в руках у профессора в университете Енсе в руках взорвалась посылка. Об этом сообщает Korea Times.
Взрыв произошел в лаборатории инженерного комплекса университета около 08:40 утра по местному времени.
"Я нашел коробку в сумке для покупок, висящей на дверной ручке. Когда я открыл ее, она внезапно взорвалась, - сказал преподаватель.
Мужчина госпитализирован, ее состояние стабильное.
На месте происшествия работают полицейские, которые не исключают, что взрыв был терактом.
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