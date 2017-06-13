В Китае обнаружили полутораметрового окаменелого крокодила

Окаменелый крокодил, который жил миллионы лет назад, очень хорошо сохранился от головы до хвоста, с четкими отпечатками кожи

На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь был обнаружен окаменелый скелет крокодила и кости, принадлежащие по меньшей мере шести разным видам динозавров мелового периода, который был 145-66 млн лет назад. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Палеонтологи Китайской академии наук и одного из местных археологических центров начали раскопки в конце мая, через год после того, как в мае прошлого года в горах Луншань на территории города Яньцзи были найдены окаменелые останки динозавров.

Окаменелый крокодил длиной около 1,5 метра был обнаружен 1 июня. Он хорошо сохранился от головы до хвоста, с четкими отпечатками кожи. Находка является довольно редкой для пласта мелового периода в Китае.

Археологи также обнаружили большое количество зубов и различных костей, принадлежащих как минимум шести разным видам динозавров. Большинство из них хорошо сохранились. Кроме того, здесь были найдены окаменелые останки черепахи и древесины.

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