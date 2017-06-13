Путин заявил о "доказательствах" поддержки США повстанцев в Чечне

Хозяин Кремля утверждает, что информационная и политическая поддержка Вашингтоном чеченских повстанцев "не нуждается в доказательствах"

Президент государства-агрессора России Владимир Путин утверждает, что у Москвы есть доказательства "оперативной и финансовой" поддержки США "чеченских сепаратистов" в начале 2000-х годов. Об этом он заявил в первой серии интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сообщает служба Би-би-си со ссылкой на СМИ РФ.



"У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России", - сказал Путин.



По словам хозяина Кремля, информационная и политическая поддержка Вашингтоном "чеченских сепаратистов" якобы не нуждается в доказательствах", так как "это было очевидным для всех".



Путин также заявил, что у Москвы якобы есть доказательства оперативной и финансовой поддержки США повстанцев в Чечне.



"Был даже такой момент, когда я президенту Бушу (Джордж Буш-младший - ред.) сказал об этом, показал ему, назвал даже фамилии сотрудников спецслужб США, которые тогда работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое", - отметил президент РФ.



Также Путин назвал террористическую организацию Аль-Каида "результатом деятельности наших американских друзей".



"Американцы сами вырастили и Аль-Каиду, и бен Ладена, но это все вышло из-под контроля", - сказал лидер страны-агрессора.

Ранее сегодня, 13 июня, сообщалось, что Путин допускает якобы наличие у США намерений уничтожить российскую экономику и сменить руководство государства.

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