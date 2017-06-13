Разведка узнала о ноутбуках-бомбах для терактов в воздухе - NYT

Начиненные взрывчаткой ноутбуки боевиков Исламского государства не "видят" стандартные приборы контроля в аэропортах, предостерегли спецслужбы Израиля

Специалисты из террористической организации Исламское государство разрабатывают способы начинять ноутбуки взрывчатым веществом, которые дадут смертникам возможность пройти на борт лайнера без обнаружения системой контроля в аэропортах. Об этом пишет американское издание The New York Times.

По данным источников в разведке Израиля, которая сумела взломать сервер одной из сетевых ячеек ИГ, боевики налаживают производство подобных взрывных устройств. Также шпионы смогли установить способ подрыва подобных СВУ, но в статье о нем не сообщается.

Именно после такой информации от союзника Вашингтона на Ближнем Востоке был инициирован запрет на провоз лэптопов в пассажирских самолетах США из ближневосточных и североафриканских стран.

15 мая 2017 года The Washington Post написала, что Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым мог случайно выдать секретную информацию, что ставит под угрозу важный источник об ИГ, геополитическому противнику. Трамп заявил, что имел право поделиться с россиянами этой информацией из "гуманитарных причин", так как хочет, чтобы РФ "значительно активизировала" борьбу против ИГ. Позднее стало известно, что секретные данные затрагивали планы джихадистов взорвать лайнер. Выдача этой информации, возможно, разоблачила израильского шпиона.

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Также системы безопасности на государственном уровне пасуют перед интернет-технологиями пропаганды джихадистов, не успевая удалять страницы ИГ и не в состоянии контролировать переписку злоумышленников в мессенджерах.

"Укрепление секретного кибероружия США в последние годы с различным успехом помогло уничтожить ядерные центрифуги в Иране и повредить компьютерные коды для саботажа запусков баллистических ракет в КНДР. Но когда эти наработки цифрового арсенала применили против неуловимого противника - пропаганды Исламского государства в сети - результаты постоянно разочаровывают", - пишет со ссылкой на американских чиновников NYT.

"Ввиду последних атак в Иране и Великобритании, за которые взяли ответственность ИГ, стало ясно: вербовочные связи и коммуникационные хабы террористов возникают заново почти сразу после их закрытия", - пишет издание.

Низкая эффективность правительственных хакерских методов, рассчитанных на взлом крупных стационарных целей (ядерные фабрики по обогащению, центры запуска ракет, т.д.), должна повлиять на то, чтобы программные комплексы антитеррора были переписаны под противостояние более гибким и мобильным структурам, пишут авторы.

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