Под Мосулом в лагере отравились 750 беженцев: двое погибли

Еще триста человек из лагеря для беженцев находятся в критическом состоянии после массовой трапезы, которой отметили завершение поста Рамадан

В лагере для беженцев Хассан Шам U2 под иракским Мосулом отравились более 700 человек. Два человека умерли, а еще триста - в критическом состоянии, сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на Associated Press.

В результате отравления погибли женщина и девочка. Еще по меньшей мере 750 человек из лагеря после массовой трапезы, которой отметили завершение поста Рамадан, заболели. Из них 300 человек находятся в критическом состоянии.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, пока не известно, на каком этапе приготовления, упаковки и транспортировки пища была отравлена. Она была приготовлена ​​в одном из ресторанов в городе Эрбиле и доставлена ​​в лагерь благотворительной организацией из Катара.

В лагере Хассан Шам U2 проживают более шести тысяч человек, которые оставили свои дома в Мосуле из-за операции по освобождению города от боевиков террористической группировки Исламское государство.

18 апреля 2017 года сообщалось, что почти полмиллиона мирных жителей покинули Мосул после того, как иракские войска при поддержке США начали военную операцию по освобождению города от боевиков Исламского государства в октябре 2016 года.

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