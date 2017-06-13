Генпрокурор США об обвинениях в связях с РФ: Ужасная ложь
Предположения о том, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс мог быть причастным к вмешательству в президентские выборы в США, нарушению демократического процесса и имел контакты с российскими чиновниками - это "ужасная ложь". Такое заявление генпрокурор сделал во время выступления перед Сенатом во время слушаний по делу о вмешательстве РФ в американские президентские выборы.
"Я могу сказать, что у меня не было никаких частных встреч, я не помню каких-либо частных встреч с российскими чиновниками. Я не посещал никаких частных мероприятий с чиновниками России, кроме публичных мероприятий, приемов и заседаний во время президентской кампании", - сказал он.
О своих частных разговорах с президентом США Дональдом Трампом Сешнс рассказывать отказался.
Генпрокурор добавил, что, возможно, он посещал мероприятия, где присутствовал посол РФ в США Сергей Кисляк. Однако подчеркнул, что, если такое и было, то это не касается возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.
"Хочу четко сказать, что я никогда не встречался и ничего не обсуждал с российскими или международными чиновниками, что касалось бы вмешательства в выборы Америки. И мне неизвестно о таких обсуждениях, которые могли проводить члены команды Трампа", - подчеркнул он.
8 июня показания в Сенате по этому же делу давал уволенный Трампом директор ФБР Джеймс Коми.
Читайте также: Сенат США готов проголосовать за ужесточение санкций против РФ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:14
-
вчера
16:17
-
вчера
18:03
-
вчера
17:50
-
вчера
16:49
Новости партнеров
- 50901
- 30461
- 19620
- 19110
- 15092