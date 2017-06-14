Минобороны РФ хочет обязать военных отчитываться за соцсети
Министерство обороны Российской Федерации хочет обязать "гражданина, поступающего на военную службу по контракту" предоставлять адреса на свои страницы в социальных сетях. Законопроект выложен для обсуждения на портале проектов нормативных актов.
Поступающие на военную службу должны будут, в случае утверждения закона, предоставлять адреса профилей, на которых они выкладывали свою личную информацию за три последних года.
Российское ведомство также хочет, чтобы и уже поступившие на службу ежегодно отчитывались о своей активности в социальных сетях. Кроме того, документ предусматривает возможность официального запрета военнослужащим размещать в соцсетях информацию о деятельности и местонахождении их подразделений.
Ожидается, что профили военнослужащих в социальных сетях военнослужащих будут мониториться, а за предоставление неверных данных о своих аккаунтах в им будет грозить дисциплинарная ответственность.
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