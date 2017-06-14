Минобороны РФ хочет обязать военных отчитываться за соцсети

Военнослужащие должны будут предоставлять адреса профилей, на которых они выкладывали свою личную информацию за три последних года

Министерство обороны Российской Федерации хочет обязать "гражданина, поступающего на военную службу по контракту" предоставлять адреса на свои страницы в социальных сетях. Законопроект выложен для обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Поступающие на военную службу должны будут, в случае утверждения закона, предоставлять адреса профилей, на которых они выкладывали свою личную информацию за три последних года.

Российское ведомство также хочет, чтобы и уже поступившие на службу ежегодно отчитывались о своей активности в социальных сетях. Кроме того, документ предусматривает возможность официального запрета военнослужащим размещать в соцсетях информацию о деятельности и местонахождении их подразделений.

Ожидается, что профили военнослужащих в социальных сетях военнослужащих будут мониториться, а за предоставление неверных данных о своих аккаунтах в им будет грозить дисциплинарная ответственность.

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