Друг Коми передаст ФБР его записи о встречах с Трампом
Друг бывшего директора ФБР Джеймса Коми Дэниэл Ричман заявил, что в четверг передаст все находящиеся в его распоряжении записи Коми о его беседах с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Голос Америки.
Ричман передаст документы ФБР.
Друг Коми, профессор факультета права Колумбийского университета заявил, что "собирается передать ФБР все находящиеся в его распоряжении записи Коми".
Сам Коми во время выступления на открытых сенатских слушаниях на прошлой неделе сообщил, что передал свои записи о содержании бесед с Трампом близкому другу и попросил его поделиться ими с прессой.
Ричман также сказал, что Роберт Мюллер - спецпрокурор, назначенный для проведения независимого расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией, также связывался с сенатским юридическим комитетом по поводу получения доступа к записям Коми.
10 июня комитет Сената по разведке направил несколько запросов на получение аудиозаписей разговора Трампа и Коми.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:14
-
вчера
16:17
-
вчера
18:03
-
вчера
17:50
-
вчера
16:49
Новости партнеров
- 51102
- 30461
- 19737
- 19155
- 15253