Друг Коми передаст ФБР его записи о встречах с Трампом

Ричман передаст ФБР документы о содержании бесед с экс-директора спецслужбы с президентом США

Друг бывшего директора ФБР Джеймса Коми Дэниэл Ричман заявил, что в четверг передаст все находящиеся в его распоряжении записи Коми о его беседах с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Голос Америки.

Ричман передаст документы ФБР.

Друг Коми, профессор факультета права Колумбийского университета заявил, что "собирается передать ФБР все находящиеся в его распоряжении записи Коми".

Сам Коми во время выступления на открытых сенатских слушаниях на прошлой неделе сообщил, что передал свои записи о содержании бесед с Трампом близкому другу и попросил его поделиться ими с прессой.

Ричман также сказал, что Роберт Мюллер - спецпрокурор, назначенный для проведения независимого расследования связей членов предвыборного штаба Трампа с Россией, также связывался с сенатским юридическим комитетом по поводу получения доступа к записям Коми.

10 июня комитет Сената по разведке направил несколько запросов на получение аудиозаписей разговора Трампа и Коми.

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