Адвокаты обжаловали приговор российскому библиотекарю Шариной

Адвокат экс-директора библиотеки украинской литературы в Москве считает,что уникальность дела в том, что все нарушения очевидны

Адвокаты экс-директора библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной, которую приговорили к условному сроку по делу о якобы экстремизме и растрате, направили апелляционную жалобу на приговор в Мещанский суд Москвы. Об этом сообщает российский Интерфакс.



"Уникальность дела Шариной заключается в том, что все нарушения, о которых мы будем говорить в апелляционной инстанции, настолько очевидны, что для того, чтобы их не увидеть, недостаточно закрыть глаза, надо еще зажмурить совесть", - сказал адвокат Шариной Иван Павлов.

5 июня 2017 года Мещанский суд Москвы признал Шарину виновной по уголовному делу об экстремизме и растрате, приговорив к четырем годам условно. Кроме того, ей было назначено наказание в виде испытательного срока на четыре года.

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